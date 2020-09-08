صعود جماعي للعملات الدولية أمام الدينار في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 08 سبتمبر 2020, 12:46 مساء

ارتفع سعر صرف العملات الدولية الأكثر تداولًا في السوق الموازية مقابل الدينار الليبي في تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بالسعر المسجل أمس الإثنين.

وصعدت العملة الأميركية بنحو سبعة قروش، مسجلة 6.53 دينار، مقابل 6.46 دينار أمس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كما زاد سعر اليورو بفارق خمسة قروش، مسجلًا 7.65 دينار، مقابل 7.60 دينار أمس، كما صعد الجنيه الاسترليني بفارق قرشين، مسجلًا 8.48 دينار، مقابل 8.46 دينار أمس.

وبالمثل ارتفعت الليرة التركية لتسجل 0.87 دينار، مقابل 0.86 دينار، والدينار التونسي إلى 2.38 دينار ليبي، مقابل 2.35 دينار ليبي أمس.

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