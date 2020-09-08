«الأرصاد» يحذر من رياح شمالية غربية نشطة على الساحل من شحات إلى طبرق

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 08 سبتمبر 2020, 11:55 صباحا

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، من رياح شمالية غربية على الساحل الممتد من شحات إلى طبرق تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري أن السماء ستكون قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على الساحل الممتد من رأس اجدير إلى سرت، فيما تظهر بعض السحب العابرة على الساحل الممتد من الخليج إلى طبرق، فيما تكون الرؤية جيدة على طول الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:
- السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا.
- الرياح شمالية شرقية وتكون جنوبية شرقية اليوم على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت تتحول غدًا إلى شمالية شرقية سرعتها بين 10 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 75. و1.75 متر على الساحل الممتد من زوارة إلى الخمس، ويتراوح بين 0.50 و1.25 متر على باقي الساحل.
- البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب غدًا على الساحل الممتد من زوارة إلى الخمس.
- الرؤية جيدة ودرجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية.
الرؤية جيدة

الساحل من الخليج إلى طبرق
- ظهور بعض السحب العابرة.
- الرياح شمالية شرقية إلى بحرية من الخليج إلى بنغازي، وتكون شمالية غربية على باقي الساحل، سرعتها تتراوح بين 10 و20 عقدة تصل صباح الغد إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من شحات إلى طبرق.

-ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر على الساحل الممتد من الخليج إلى بنغازي ويتراوح بين 1.50 و3 أمتار على باقي الساحل.
- البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب على الساحل الممتد من شحات إلى طبرق، ويكون خفيف الموج على الساحل الممتد من الخليج إلى بنغازي.
- الرؤية جيدة، ودرجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الصين تعرض لقاحات محتملة ضد فيروس «كورونا» للمرّة الأولى
دولى
اعتقال زعيمة الاحتجاجات في روسيا البيضاء من قبل ملثمين
دولى
ميسي يصل إلى تدريبات برشلونة للمرة الأولى بعد أزمته الأخيرة
رياضة عالمية
«للنساء فقط» منصة إلكترونية تتحدى القيود في باكستان
منوعات
النيابة السعودية: أحكام نهائية بسجن ثمانية متهمين في قضية مقتل جمال خاشقجي
عربى
«النهر الصناعي» يتوقع عودة المياه إلى طرابلس تدريجيا بعد منتصف الليل
ليبيا
بنسلفانيا تشهد معركة انتخابية غير متكافئة بين ترامب وبايدن
دولى
ترامب يدعو الملك سلمان لـ«رأب الصدع في دول الخليج»
عربى
أميركي أسود أصابه شرطي بالرصاص يتحدث للمرة الأولى
دولى
ماذا قال وفد «الأعلى للدولة» في جلسة الحوار الليبي بالمغرب؟
ليبيا
بيان أول من وفدي الحوار الليبي في المغرب
ليبيا
بالصور.. العثور على مقبرة جماعية جديدة في ترهونة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سويسرا تدشن نفقا جديدا عبر جبال الألب