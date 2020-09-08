«الأرصاد» يحذر من رياح شمالية غربية نشطة على الساحل من شحات إلى طبرق

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، من رياح شمالية غربية على الساحل الممتد من شحات إلى طبرق تصل سرعتها إلى 25 عقدة.



وأظهرت نشرة الصيد البحري أن السماء ستكون قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على الساحل الممتد من رأس اجدير إلى سرت، فيما تظهر بعض السحب العابرة على الساحل الممتد من الخليج إلى طبرق، فيما تكون الرؤية جيدة على طول الساحل.



الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

- السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا.

- الرياح شمالية شرقية وتكون جنوبية شرقية اليوم على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت تتحول غدًا إلى شمالية شرقية سرعتها بين 10 و15 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 75. و1.75 متر على الساحل الممتد من زوارة إلى الخمس، ويتراوح بين 0.50 و1.25 متر على باقي الساحل.

- البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب غدًا على الساحل الممتد من زوارة إلى الخمس.

- الرؤية جيدة ودرجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية.

الرؤية جيدة



الساحل من الخليج إلى طبرق

- ظهور بعض السحب العابرة.

- الرياح شمالية شرقية إلى بحرية من الخليج إلى بنغازي، وتكون شمالية غربية على باقي الساحل، سرعتها تتراوح بين 10 و20 عقدة تصل صباح الغد إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من شحات إلى طبرق.



-ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر على الساحل الممتد من الخليج إلى بنغازي ويتراوح بين 1.50 و3 أمتار على باقي الساحل.

- البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب على الساحل الممتد من شحات إلى طبرق، ويكون خفيف الموج على الساحل الممتد من الخليج إلى بنغازي.

- الرؤية جيدة، ودرجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية.