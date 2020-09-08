السيطرة على تسرب نفطي في حقل زلطن

جانب من أعمال السيطرة على تسرب نفطي في حقل زلطن، 7 سبتمبر 2020، (سرت للنفط)

أعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز السيطرة على التسرب في حقل زلطن النفطي.

وتمكن العاملون في الحقل من السيطرة على فوران البئر «C166-6»، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الإثنين.

وأشار البيان إلى تنفيذ الأعمال في وقت قياسي، دون تسجيل أي أضرار أو وقوع إصابات بين العاملين.

ويوم الخميس الماضي، كشفت الشركة حدوث تسرب بالخط الرئيسي لضخ النفط الخام في حقل زلطن النفطي، بعدما حدث فوران للبئر «C166-6».

وشهد حقل زلطن أخيرًا أعمال الصيانة الفاصلة للإنتاج الأول في معملي الغاز والفرز به، كما افتتحت إدارة الشركة مكتب مشغلي ضواغط الرفع بالغاز فيه، بعد إجراء الصيانة اللازمة له.