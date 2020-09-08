عودة المياه إلى طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 08 سبتمبر 2020, 08:36 صباحا
أحد الخزانات في منظومة النهر الصناعي، (أرشيفية: الإنترنت).

أعلن جهاز النهر الصناعي منظومة، «الحساونة - سهل الجفارة»، بدء عودة المياه إلى شبكة مياه الشرب بالعاصمة طرابلس، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وأشار إلى استمرار الزيادة التدريجية لمعدلات التدفق، وذلك في بيان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

يذكر أن الجهاز توقع عودة المياه تدريجيًّا إلى العاصمة بعد منتصف ليل أمس الإثنين، حال استمر استقرار الطاقة الكهربائية المغذية لحقول الآبار ومحطات الضخ.

وأرجع الجهاز تأخر عودة المياه إلى المدن ومناطق الاستهلاك إلى عوامل خارج مهام ونطاق أعمال المنظومة؛ تتمثل في عدم استقرار خطوط الطاقة الكهربائية المغذية لمنطقة حقول الآبار.

كما لفت إلى تكرار حالات الفصل لمحطات الضخ والآبار الأحد، بالإضافة إلى انقطاع الكهرباء عن محطة الضخ بموقع ترهونة أمس وحتى صباح اليوم.

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