خروج 10 حالات مصابة بفيروس كورونا من برج الأمل بعد تعافيها

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 08 سبتمبر 2020, 01:40 صباحا
مركز بنغازي الطبي (فيسبوك).

أعلنت إدارة برج الأمل بمركز بنغازي الطبي، اليوم الإثنين، خروج 10 حالات مصابة بفيروس كورونا من قسم العزل بعد تعافيهم وتماثلهم للشفاء.

وأول من أمس، أجرت رئيسة اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة جائحة «كورونا» التابعة للحكومة الموقتة ومديرة مركز بنغازي الطبي، الدكتورة فتحية العريبي، زيارة لبرج «الأمل» للوقوف على أخر مستجدات البرج، خاصة مع تزايد الاعتدادات على الأطقم الطبية والطبية المساعدة به.

بعد تزايد الاعتداءات.. فتحية العريبي تطمئن على العاملين والمرضى ببرج «الأمل»

وخلال الزيارة، أطمانت الدكتورة العريبي على المرضى والكوادر الطيبة والطبية المساعدة والكوادر التسيرية ببرج الأمل.

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