«مواصلات الوفاق» تبدأ تقييم أضرار واحتياجات مطار طرابلس الدولي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 07 سبتمبر 2020, 10:15 مساء
اللجنة المشكلة من وزير المواصلات تزور مطار طرابلس الدولي, 7 سبتمبر 2020. (مواصلات الوفاق)

بدأت اللجنة المشكلة من وزير المواصلات بحكومة الوفاق، تقييم أضرار واحتياجات مطار طرابلس الدولي، وذلك خلال زيارة لأعضائها المطار اليوم الإثنين.

وبحسب بيان لمصلحة المطارات، تتكون اللجنة من مختصين بالمصلحة وجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات ومصلحة الطيران المدني، والمركز الوطني للأرصاد الجوية.

وكان ضمن الزيارة لمطار طرابلس الدولي، إحدى الشركات التركية المتخصصة لتقييم الأضرار التي لحقت بالمطار.

ووفق البيان، كان في استقبال اللجنة، المدير العام لمطار طرابلس الدولي، ومديرو المكاتب الفنية المختصة التابعة له، وشملت الزيارة جولة داخل المطار لمعاينة بعض المباني والمرافق والمنظومات والأجهزة لتحديد الجدوى من الاستمرار في تنفيذ بعض المشاريع المتعاقد عليها والمكملة لمشروع محطة الركاب، والحاجة إلى إلغاء بعض العقود المبرمة وتنفيذ أعمال جديدة يستوجب القيام بها لإعادة تأهيل المطار، ليكون جاهزاً للتشغيل بمجرد الانتهاء من تنفيذ مشروع محطة الركاب المتعاقد عليها سابقاً.

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