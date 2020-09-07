تسجيل 22 إصابة بفيروس «كورونا» في الواحات

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 07 سبتمبر 2020, 09:00 مساء
فنية في مختبر خلال تحليل عينات خاصة بفيروس «كورونا»، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا بالواحات، تسجيل 22 إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب بيان اللجنة اليوم، ظهرت نتائج التحاليل من المختبر المرجعي لمدينة بنغازي، والتي تم إرسالها أمس الأول لـ55 عينة، شملت تسجيل 22 عينة موجبة، منها  20 حالة من مدينة جالو (ست من العرق، 2 من الشرف، عشر من اللبة، حالة من حي الجزيرة، وحالة من سرت مقيم بجالو).

«الطبية الاستشارية» بالواحات: 84 إصابة بـ«كورونا» خلال أسبوعين.. بينها 66 حالة في جالو

كما تم تسجيل حالتين من مدينة أوجلة (حالة من السواني، وحالة بوعطاف)، فيما تم تسجيل 33 عينة سالبة.

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