تركيب لوحات إرشادية للتوعية من مخاطر فيروس «كورونا» في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الإثنين 07 سبتمبر 2020, 08:07 مساء
تركيب اللوحات التوعوية في بني وليد. (الإنترنت)

أطلق أعضاء جمعية الهلال الأحمر فرع بني وليد، اليوم الاثنين، حملة لتركيب لافتات إرشادية للتوعية من مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد في الشوارع الرئيسية بعد ازدياد أعداد الإصابة في المدينة.

وأوضح الناطق الإعلامي لجمعية الهلال الأحمر فرع بني وليد، سفيان دبيب، لـ«بوابة الوسط» أن هدف الحملة يركز على نشر التوعية بين المواطنين للتصدي لفيروس كورونا وأخذ الاحتياطات الاحترازية وتعزيز الوعي في المدينة.

وأضاف دبيب أن اللوحات الطرقية التي جرى تركيبها تتضمن عددا من الإرشادات والإجراءات وطرق العناية والتدابير الوقائية والاحترازية من مخاطر الفيروس، وأساليب التعامل الطبية والشخصية للحفاظ على صحة المواطنين والعابرين من طرق المدينة.

وسجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 1085 إصابة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 18 ألفا و834 حالة، منها 16 ألفا و376 نشطة، وألفان و162 متعافيا، بينما توفى 296 آخرون، منذ بدء انتشار الوباء في ليبيا مارس الماضي.

تركيب اللوحات التوعوية في بني وليد. (الإنترنت)
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