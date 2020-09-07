انقطاع الكهرباء عن مناطق في بني وليد جراء سرقة كابل رئيس

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الإثنين 07 سبتمبر 2020, 07:40 مساء
كابل كهرباء مقطوع. (أرشيفية: الإنترنت)

تعرض كابل كهرباء رئيس يغذي منطقة الظهرة في بني وليد، اليوم الأحد، لعملية سرقة نفذها مجهولون مما أدى إلى انقطاع تام للتيار في عدد من مناطق المدينة.

وأوضح مصدر بدائرة الكهرباء في مدينة بني وليد لـ«بوابة الوسط» أن الكابل المسروق يبلغ طوله 1000 متر، ويغذي مناطق الظهرة وعددا من مناطق طريق المطار بالمدينة.

وذكر المصدر أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، وأن الشركة وعددا من الكابلات تعرضت للسرقة من قبل مجموعات خارجة عن القانون، داعيا المسؤولين بالمدينة للتعاون من أجل القضاء على هذه الظاهرة السيئة.

وخلال الفترة الماضية قامت مجموعة خارجة عن القانون بمحاولة سرقة أسلاك من خط «تماسلة»، لكنهم تركوها في مكانها ولاذوا بالفرار بعدما اكتشفوا أنها من الألومنيوم.

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