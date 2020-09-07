القبض على شخصين يروجان كمية كبيرة من أقراص الهلوسة

الحبوب المخدرة التي عثر عليها بحوذة المتهمين. (الإدارة العامة لمكافحة المخدرات)

أعلنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الاثنين، إلقاء القبض على شخصين ليبيين أثناء ترويج كمية كبيرة من الأقراص المهلوسة.

وقالت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عبر صفحتها على «فيسبوك» إن أعضاء إدارة العمليات والتنسيق تمكنوا من القبض على المتهمين «من خلال كمين محكم بعملية بيع وشراء».

وأوضحت أن المتهمين الاثنين عثر «بحوزتهما على كمية من الأقراص تقدر بحوالي (11506 أقراص) نوع لاريكا، وعدد (470 قرصا) نوع ارتان».

وأكدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية اتخاذ الإجراءات القانونية من حيث الاختصاص وإحالة المتهمين إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات.

الحبوب المخدرة التي عثر عليها بحوذة المتهمين. (الإدارة العامة لمكافحة المخدرات)

الحبوب المخدرة التي عثر عليها بحوذة المتهمين. (الإدارة العامة لمكافحة المخدرات)

الحبوب المخدرة التي عثر عليها بحوذة المتهمين. (الإدارة العامة لمكافحة المخدرات)

الحبوب المخدرة التي عثر عليها بحوذة المتهمين. (الإدارة العامة لمكافحة المخدرات)