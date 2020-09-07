بيانات المالية: 60% من الإنفاق للمرتبات.. وبرامج التنمية لا تتجاوز 152 مليون دينار

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 07 سبتمبر 2020, 02:28 مساء
وزير المالية بحكومة الوفاق فرج بومطاري. (أرشيفية:الإنترنت)

بلغت نسبة نفقات المرتبات نحو 60% من إجمالي النفقات للجهات العامة خلال الفترة من مطلع يناير إلى مطلع أغسطس، حسب ملخص أصدرته وحدة الاقتصاد الكلي والتحليل المالي بوزارة المالية التابعة لحكومة الوفاق.

وذكرت بيانات وزارة المالية، أن إجمالي النفقات للجهات العامة بلغ 23 مليارًا و222 مليون دينار، وحلت نفقات المرتبات في الصدارة بقيمة 14 مليارًا و448 مليون دينار.

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وفي حين بلغت نفقات الدعم 3 مليارات و917 مليون دينار، والتسيير والتشغيل 2.203 مليار دينار، والطوارئ بقيمة 2.502 مليار دينار، لم يتجاوز تمويل مشروعات وبرامج التنمية 152 مليون دينار.

في الوقت نفسه، حاز تمويل قرض المصرف المركزي وإيرادات الرسم الإضافي من بيع النقد الأجنبي نسبة 81% من إجمالي الموارد المالية العامة بواقع 31 مليارًا و204 ملايين دينار، منها 17 مليارًا و804 ملايين دينار من تمويل «المركزي»، و13.5 مليار دينار لإيرادات رسوم النقد الأجنبي.

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