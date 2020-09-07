المسماري يعلق على جلسات الحوار الليبي في المغرب

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 07 سبتمبر 2020, 01:01 مساء
الناطق باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري، (أرشيفية: الإنترنت)

علق الناطق باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، على جلسات الحوار الليبي، المنعقدة حاليًا في مدينة بوزنيقة المغربية، بحضور ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.

وقال إن القيادة العامة «تذهب مع أي محاولة لتحقيق حلم الليبيين وطموحاتهم في دولة آمنة بعيدة عن الإرهاب والعصابات الإجرامية والمرتزقة والاحتلال الأجنبي»، حسب تصريحه إلى قناة «سكاي نيوز عربية»، أمس الأحد.

وتابع المسماري: «نؤيد هذا التوجه، وسبق أن ذهبنا إلى القاهرة، إضافة إلى برلين، لتحقيق هذه الغاية، لكن الحل ليس في يد الليبيين، فالدول الكبرى لا تريد حل في ليبيا، والدليل أنه منذ ستة أو سبعة أشهر لم نتفق على تعيين مبعوث جديد للأمين العام للأمين العام للأمم المتحدة خلفًا لغسان سلامة، فهذا الخلاف ليس ليبيًّا، بل كل دولة تريد إرسال مبعوث يحافظ على مصالحهم والمكاسب التي حققوها في ظل هذه الفوضى العارمة».

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وأكمل: «نحن في دوامة الآن، تلقيت عشرات الاتصالات من نشطاء سياسيين ومشائخ القبائل (للاستفسار حول جلسات الحوار)، إذ لم يخرج أحد من المسؤولين عن هذه المحادثات لتوضيح الغاية والهدف والخطوات الخاصة بها».

واستطرد: «نتطلع لمستقبل أفضل يضمن مستقبل وحرية ليبيا وسلامة أراضيها، وتطبيق الدستور على الجميع، ونخشى من الالتفاف على مبادرات ناجحة، حصلت على تأييد دولي سواء مخرجات مؤتمر برلين، وكذلك مبادرة القاهرة التي تحصلت حتى على تأييد شعبي داخل ليبيا».

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