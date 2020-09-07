أحوال الطقس اليوم: أجواء معتدلة على غالبية مناطق الشمال

طقس مشمس، (تعبيرية: بوابة الوسط)

تشهد غالبية مناطق الشمال أجواء معتدلة نسبيًّا، مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية، وتتكاثر السحب من حين لآخر على مناطق الشمال الغربي.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، ترواح درجات الحرارة القصوى على جميع المناطق بين 28 و42 درجة مئوية.

رأس اجدير حتى مصراتة - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء قليلة السحب، مع رطوبة عالية نسبيًّا على الساحل، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 28 و31 درجة مئوية على غالبية المناطق الساحلية، وبين 35 و41 درجة مئوية على باقي المناطق.

سرت - الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مراده

السماء قليلة السحب، مع رطوبة عالية نسبيًّا على الساحل، والرياح شمالية إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة بين 29 و34 درجة مئوية، وتصل إلى 36 درجة مئوية على جالو والجغبوب.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر على غدامس والحمادة، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 38 و42 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو

السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر على أقصى جنوب الكفرة، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تترواح درجات الحرارة القصوى بين 38 و41 درجة مئوية.