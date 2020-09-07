سرقة أسلاك من محطة كهرباء في زليتن

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 07 سبتمبر 2020, 11:41 صباحا
سرقة أسلاك وكابلات الكهرباء. (أرشيفية: صفحة شركة الكهرباء على فيسبوك)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الإثنين سرقة أسلاك من محطة كهرباء تابعة لإدارة توزيع زليتن.

وسطا مجهولون أمس الأحد على أسلاك نحاس كهربائية بطول 1500 متر، من خط الجنوب المغذي لمحطة «30 ك.ف» الدافنية، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأشار البيان إلى أن تواصل أعمال السرقة والاعتداءات التي تتعرض لها الشبكة الكهربائية ومكوناتها يؤدي إلى انقطاع التيار لساعات طويلة.

كما سبق أن طالبت الشركة الجميع بتضافر الجهود والإبلاغ عن هذه الأعمال الإجرامية لتفادي الضرر قبل حدوثه والمحافظة على الشبكة، مناشدة الأجهزة الأمنية وضع حد لهذه الظاهرة والقضاء عليها.

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