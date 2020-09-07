لأول مرة.. ليبيا تسجل أكثر من ألف إصابة بـ«كورونا» خلال يوم

عينات خاصة باختبار الكشف عن فيروس «كورونا». (أرشيفية: ا ف ب)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 1085 إصابة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وتماثل للشفاء 81 مصابا، في حين توفى 11 آخرين، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الإثنين.

وأجريت تحاليل لـ 4291 عينة موزعة علي النحو التالي: 1276 عينة في المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس، و240 عينة بمختبر المركز المرجعي زليتن، و1634 عينة من مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية، و207 عينة في مختبر فرع المركز الوطني مصراتة، و240 عينة من مختبر مركز بنغازي الطبي.

إضافة إلى 91 عينة بمختبر فرع المركز سبها، و400 عينة في مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية، و149 عينة من مختبر فرع المركز الزاوية، و3 عينات بمختبر فرع المركز الكفرة، و36 عينة في مختبر فرع المركز أجدابيا، و4 عينات من مختبر فرع المركز طبرق، و9 عينات بمختبر فرع المركز تازربو، وعينتين في مختبر فرع المركز زوارة.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 18 ألفا و834 حالة، منها 16 ألفا و376 نشطة، وألفين و162 متعافا، بينما توفي 296 آخرين، منذ بدء انتشار الوباء في ليبيا مارس الماضي.