عودة العمل في مستودع طرابلس النفطي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 07 سبتمبر 2020, 09:20 صباحا
دورة تعبئة أسطوانات غاز الطهي في مستودع طرابلس النفطي، 6 سبتمبر 2020، (البريقة للنفط)

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط عودة مستودع طرابلس النفطي بطريق المطار إلى العمل بشكل جزئي اليوم الإثنين.

وأوضحت الشركة أن المستودع يعمل بكامل طاقته التشغيلية، فيما يخص تعبئة أسطوانات الغاز؛ لتغطية السوق المحلية، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأمس الأحد، جرى تشغيل دوارات تعبئة الأسطوانات بالمستودع، دون أية مشاكل، لتنفيذ أولى طلبيات الغاز.

يأتي ذلك بعد إجراء الصيانة والترميم للمستودع، «الذي طالته ماكينة الحروب والاشتباكات المسلحة»، حسب بيان الشركة، التي أشارت إلى استمرار أعمال الصيانة من أجل إعادة تشغيل منظومات تعبئة الوقود بنوعيه.

وفي 6 أغسطس الماضي، أعلنت الشركة نجاح تجربة خزانات الغاز المسال في المستودع، مشيرة إلى الانتهاء من نحو 60% من أعمال صيانة الأماكن الممكن تشغيلها وإدخالها الخدمة فيه.

وكشفت الشركة الصعوبات التي تواجه فرق الصيانة، موضحة أنها اضطرت إلى تصنيع قطع غيار في مكان العمل بمجهودات ذاتية؛ لكسب الوقت وعودة التشغيل.

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