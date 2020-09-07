سرقة مقر مراقبة العمل والتأهيل سرت بواسطة مجهولين

أحد شوارع مدينة سرت (أرشيفية: الإنترنت).

قال مراقب العمل والتأهيل سرت، محمد الدروعي، إن المقر الإداري بالبلدية تعرض لأعمال تخريبية وسرقات شملت معدات وأثاثًا، مما أوقف العمل بالديوان.

وأوضح في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن الأعمال التخريبية «طالت مكاتب إدارية للمراقبة، ومكتب منظومة الباحثين، ومكتب مراقب العمل».

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في السياق ذاته، قال مراقب تعليم سرت إن ثانوية سلطان بضواحي سرت «تعرضت لأعمال تخريبية مماثلة، حيث عمد مجهولون إلى سرقة أسلاك كهرباء ومستلزمات النشاط المدرسي، وبعض الأثاث».

وتعرضت مدرسة وادي تلال للتعليم الأساسي بالزعفران، التي تحوي أكثر من 15 فصلاً دراسيًّا ومرافق تعليمية، الأحد، لأعمال تخريبية وسرقة معداتها، وفق ما أعلنت مصادر من مراقبة تعليم سرت وإدارة المدرسة.