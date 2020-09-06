بالصور.. النجار يطلق الحملة الوطنية للتوعية المجتمعية ببلديات طرابلس الكبرى لاحتواء فيروس «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 06 سبتمبر 2020, 10:01 مساء
مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار في مؤتمر صحفي, 6 سبتمبر 2020. (مكافحة الأمراض)

أعلنت مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار، انطلاق الحملة الوطنية للتوعية المجتمعية ببلديات طرابلس الكبرى لاحتواء فيروس كورونا.

وقال النجار خلال كلمته في مؤتمر صحفي اليوم إن الحملة تأتي ضمن خطة المركز للمرحلة الرابعة من انتشار المرض.

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وتابع أن المواطن عليه الاستجابة مع المركز والالتزام بالإجراءات الاحترازية، وأخذ الأمر على محمل الجد، مضيفا «لم يفت الأوان بعد، وما زال بإمكاننا تدارك الموقف، لو وحدنا الجهود وحرصنا على التضامن جميعا».

مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار في مؤتمر صحفي, 6 سبتمبر 2020. (مكافحة الأمراض)
مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار في مؤتمر صحفي, 6 سبتمبر 2020. (مكافحة الأمراض)
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