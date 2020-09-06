العقوري من المغرب: نعد شعبنا ببذل قصارى الجهد لتجاوز الماضي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 06 سبتمبر 2020, 08:50 مساء
رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، يوسف العقوري. (موقع المجلس على الإنترنت).

وعد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي، يوسف العقوري، بـ«بذل قصارى الجهد لتجاوز الماضي، ورأب الصدع».

جاء ذلك خلال مشاركته في أولى جلسات الحوار السياسي الذي تستضيفه المملكة المغربية بين الأطراف الليبية.

وقال العقوري: «نحن نعد شعبنا الليبي أننا سنبذل قصارى جهدنا لتجاوز الماضي والتوجه لرأب الصدع، والسير نحو بناء الدولة الليبية القادرة على إنهاء معاناة الليبيين وتحقيق الاستقرار، والتطلع لبناء المستقبل الزاهر بعون الله تعالى».

وأصدر المجلس الأعلى للدولة بيانًا في وقت سابق اليوم، وصف فيه الأجواء التي يجري فيها الحوار بـ«الإيجابية».

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