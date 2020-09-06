بالصور.. العثور على مقبرة جماعية جديدة في ترهونة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 06 سبتمبر 2020, 08:44 مساء
العثور على مقبرة جماعية في ترهونة, 6 سبتمبر 2020, (الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين)

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، أن فريقها عثر على مقبرة جماعية جديدة اليوم الأحد في ترهونة.

وبحسب بيان للهيئة، فمع استمرار أعمال البحث والاستكشاف في منطقة مشروع الربط، تم العثور على مقبرة جماعية تضم خمس جثث مجهولة الهوية، ثلاثة منها متكاملة واثنتين أشلاء.

«البحث عن المفقودين»: انتشال 238 جثة من ترهونة ومناطق جنوب طرابلس خلال 48 يوما

وكانت مدينة ترهونة ومناطق جنوب العاصمة طرابلس مسرحا للاشتباكات العنيفة على مدى أكثر من 14 شهرا بين القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني والقوات التابعة للقيادة العامة، منذ أن أطلق المشير خليفة حفتر عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة.

العثور على مقبرة جماعية في ترهونة, 6 سبتمبر 2020, (الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين)
العثور على مقبرة جماعية في ترهونة, 6 سبتمبر 2020, (الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين)
العثور على مقبرة جماعية في ترهونة, 6 سبتمبر 2020, (الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين)
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