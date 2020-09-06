بيان من «الأعلى للدولة» حول أول اجتماعات الحوار السياسي بالمغرب

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 06 سبتمبر 2020, 08:33 مساء
شعار المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، (أرشيفية: الإنترنت).

أصدر المجلس الأعلى للدولة، بيانا، حول مشاركة ممثلين له في الحوار السياسي بين الأطراف الليبية بالمغرب.

وقال المجلس إن وفدا من أعضائه بدأ، اليوم الأحد، بمنطقة الباهية بمدينة المحمدية بالمملكة المغربية عقد لقاءات تشاورية غير رسمية مع وفد من أعضاء مجلس النواب المنعقد بطبرق، وفق البيان الذي نشره المكتب الإعلامي للمجلس على موقع «فيسبوك».

حضر اللقاء وزيرالخارجية المغربي ناصر بوريطة «وسط أجواء إيجابية بخصوص محاولات إعادة إحياء الحوار السياسي بين الأطراف الليبية».

ونقل البيان عن بوريطة - خلال مشاركته في الاجتماع الأول للحوار السياسي - تأكيده على «عمق العلاقة بين الشعبين الليبي والمغربي، وحرص المغرب على حل الأزمة الليبية من خلال تهيئة مناخ يساعد الليبيين على مناقشة قضاياهم حسب إرادتهم».

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