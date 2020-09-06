مكتب العمل ببني وليد يبدأ قبول معاملات تشغيل وتدريب شباب الخريجين

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأحد 06 سبتمبر 2020, 07:30 مساء
مكتب العمل ببني وليد يتسلم ملفات الشباب الخريجين. (الإنترنت)

بدأ مكتب العمل والتأهيل في بني وليد، اليوم الأحد، في قبول معاملات تشغيل وتدريب الشباب من خريجي كافة الكليات والجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة بالمدينة، استنادا إلى قرار المجلس الرئاسي رقم (567) لسنة 2020، بشأن تدريب وتشغيل الباحثين عن العمل.

وقال عضو لجنة قبول الملفات بالمكتب، عبدالرزاق اليعقوبي لـ«بوابة الوسط» إن اللجنة المكلفة بالمكتب بدأت في إجراءات استلام الملفات الخاصة بالتعيين، مشيرا إلى أنها تسلمت حتى الآن أكثر من 100 ملف سيجري فرزها قبل إدخالها إلى المنظومة الخاصة بالباحثين عن العمل لدى وزارة العمل والتأهيل.

وطالب اليعقوبي الباحثين عن العمل الذين قاموا بالتسجيل خلال السنوات من 2018 إلى 2020 مراجعة قسم التوثيق والمعلومات بمكتب العمل والتأهيل، وذلك للتأكد من استيفاء بياناتهم بالمنظومة وعدم وجود أية نواقص.

وذكر اليعقوبي أن المسوغات المطلوبة للتعيين هي: «شهادة ميلاد، إفادة التخرج، الرقم الوطني، وتعبئة النموذج المعد لغرض التعيين وصك ملغي أو قسيمة إيداع، وملف لحفظ المستندات».

ونوه عضو لجنة قبول الملفات لغرض التعيين التابعة لمكتب العمل والتأهيل ببني وليد، إلى أن آخر موعد لقبول الملفات هو يوم الخميس المقبل، منبها إلى أن فترة العمل للجنة المشرفة من الساعة 9 صباحا إلى 2 ظهرا.

مكتب العمل ببني وليد يتسلم ملفات الشباب الخريجين. (الإنترنت)
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