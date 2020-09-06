تساؤل مالطي عن دور الجامعة العربية إزاء تطورات الوضع في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 06 سبتمبر 2020, 06:53 مساء
وزير خارجية مالطا إيفاريست بارتولو، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، 6 سبتمبر 2020. (الإنترنت)

تساءل وزير خارجية مالطا إيفاريست بارتولو، عن موقف الجامعة العربية، إزاء التطورات الأخيرة في ليبيا، في ضوء الاهتمام الخاص الذي تبديه مالطا بالشأن الليبي، وفق مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة اليوم.

وأوضح المصدر أن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، استقبل بعد ظهر اليوم الأحد، وزير خارجية مالطا، الذي يقوم حالياً بزيارة إلى القاهرة، إذ أطلعه أبو الغيط على «ثوابت تعامل الجامعة» مع الملف الليبي، والجهد الذي تبذله لحلحلة الأزمة على مساراتها الأمنية والسياسية والاقتصادية.

كما أوضح المصدر أن أبوالغيط تداول مع الوزير المالطي حول آخر التطورات ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وثمن مواقف مالطا حيال القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، كما شهد اللقاء تناول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل الارتقاء بالعلاقات بين جامعة الدول العربية ومالطا في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية خلال المرحلة المقبلة، وآليات التعاون والتنسيق المهمة التي تجمع الجانبين.

وحرص الوزير المالطي على أن يعرب من ناحيته عن تقديره الدور الذي تقوم به الجامعة العربية وحرص بلاده على تعزيز أواصر العلاقات والروابط الأخوية مع العالم العربي.

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