«صحة الوفاق» تدعم مراكز العزل في سوق الخميس ومصراتة والسواني بأجهزة غسيل كلوي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 06 سبتمبر 2020, 06:15 مساء
شعار وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني (الإنترنت).

سلمت وزارة الصحة بحكومة الوفاق عددا من مراكز العزل أجهزة غسيل كلوي، دعمًا للخدمات العلاجية المقدمة للحالات الحرجة من مصابي فيروس كورونا المستجد.

وبحسب بيان للوزارة اليوم، تسلم مركز «العزل الصحي سوق الخميس» الواقع بمنطقة الخمس، جهازي غسيل كلى، كما تسلم مركز العزل الصحي بمنطقة السواني جهازي غسيل كلى.

ووفق البيان، تسلم أيضا مركز «العزل الصحي بالمعهد القومي لعلاج الأورام» بمدينة مصراتة جهازي غسيل كلى ومحطة معالجة.

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وعلى نحو متصل، سلّمت وزارة الصحة مركز العزل الصحي بمركز مصراتة الطبي، جهازي غسيل كلى ومحطة معالجة.

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