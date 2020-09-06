«الوطنية العليا للانتخابات» تواصل مباحثاتها حول إصدار بطاقة الناخب الإلكترونية

رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، 6 سبتمبر 2020. (صفحة المفوضية على فيسبوك)

واصلت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اليوم الأحد، بمقرها في طرابلس، اجتماعاتها الدورية، بشأن مشروع إصدار بطاقة الناخب الإلكترونية.

وبحسب بيان للمفوضية اليوم، تضمن الاجتماع الذي انعقد بحضور رئيس مجلس المفوضية عماد السايح، ومدير إدارة العمليات الصادق الزكار، استعراض المقترحات المقدمة من فريق العمل المكلف، وأهم الميزات المتوافرة في النماذج المتوقعة لشكل الإصدار ومكوناته، والتفاصيل الفنية المتعلقة بالتنفيذ.

وأشار عماد السائح، خلال متابعته مستوى التحضيرات الخاصة بإصدار بطاقة الناخب الإلكترونية، إلى أن المشروع يأتي في سياق استعدادات المفوضية، والرفع من جاهزيتها لإجراء أي عملية انتخابية قادمة.

وانعقد الاجتماع الأول حول المشروع في نهاية أغسطس المنصرم، وتمت فيه مناقشة التصور العام لمشروع البطاقة باعتبارها وثيقة ذكية تضمن مشاركة الناخب وفق أعلى معايير النزاهة.

اجتماع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، 6 سبتمبر 2020. (صفحة المفوضية على فيسبوك)

اجتماع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، 6 سبتمبر 2020. (صفحة المفوضية على فيسبوك)

اجتماع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، 6 سبتمبر 2020. (صفحة المفوضية على فيسبوك)