السفير الألماني لكاجمان: مستعدون لتقديم خبرتنا في مجال الطاقة

السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا وعضو المجلس الرئاسي عبدالسلام كاجمان. (الإنترنت)

عبر السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، عن استعداد بلاده تقديم خبرتها في مجال الطاقة لليبيين، وذلك خلال مكالمة وصفها بـ«الودية» مع عضو المجلس الرئاسي عبدالسلام كاجمان.

وقال أوفتشا، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»: «أطلعني كاجمان على التطورات الأخيرة في طرابلس وجنوب ليبيا»، وأضاف: «هنأته على تعيينه رئيسًا للجمعية العمومية للشركة العامة للكهرباء».

والأسبوع الماضي، قرر المجلس الرئاسي برئاسة فائز السراج تسمية النائب عبدالسلام كاجمان رئيسا للجمعية العمومية للشركة العامة للكهرباء، وأعاد تشكيل مجلس أمناء صندوق الإنماء الاجتماعي والاقتصادي، وسمى النائب أحمد معيتيق رئيسا له.