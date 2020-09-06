هيئة الكهرباء تعلن عودة الاستقرار الكلي للشبكة في المنطقة الشرقية

القاهرة - بوابة الوسط: خديجة العمامي | الأحد 06 سبتمبر 2020, 01:54 مساء
صورة مركبة تضم محطتي توليد كهرباء في المنطقة الشرقية. (هيئة الكهرباء بالحكومة الموقتة)

قالت الهيئة العامة للكهرباء التابعة للحكومة الموقتة، اليوم الأحد، إن الشبكة الكهربائية استعادت استقرارها الكلي بالمنطقة الشرقية مع بداية الأسبوع الجاري. 

وقال الناطق الرسمي باسم الهيئة ربيع خليفة إن الشبكة «كانت تعاني الفترة الماضية من عجز فيها هذا العجز ناتج عن نقص إمدادات الوقود من المصدر، مما أسفر عن ساعات طرح أحمال على كل المدن والمناطق في المنطقة الشرقية والمنطقة الوسطى ومناطق الصحراء».

وأضاف أنه مع نهاية الأسبوع الماضي كان هناك تحسن كبير في إمدادات الوقود سواء الغاز أو الوقود الخفيف «الديزل» من المصدر، و«هذا التحسن أسهم وبشكل كبير في استقرار الشبكة الكهربائية الشرقية». 

ونبه بأن رئيس الهيئة فخري المسماري «أصدر أوامره للإدارة التنفيذية للشركة العامة للكهرباء المنبثقة عنها بضرورة تشغيل محطة (خليج سرت)، وهي المحطة التي تعتبر خارجة عن العمل لمدة 150 يوما». 

وتابع خليفة: «بعد تشكيل لجنة من قبل الإدارة التنفيذية للشركة العامة للكهرباء ذهب فريق متخصص إلى محطة خليج سرت... وبعد تكاتف الجهود من الجميع تمكنوا بعد ثلاثين يوما من العمل المتواصل من إعادة تشغيل المحطة والدخول بالوحدة الأولى على الشبكة من جديد». 

وأشار إلى أنه بعد الدخول بالوحدة الأولى بمحطة خليج سرت تم الدخول بالوحدة الثانية بمحطة السرير الغازية، وذلك بعد توفير كمية من الوقود الخفيف، وبعدها بساعات تم الدخول بالوحدة الرابعة بمحطة كهرباء شمال بنغازي بعد خروجها عن العمل لمدة ثمانية أيام نتيجة لشح الوقود، حسب إفادة إدارة التحكم الشرقية.

وأثنى على «جهود جنود الجيش الأزرق من رجال الشركة العامة للكهرباء سواء في الإنتاج أو النقل أو التوزيع بجهودهم، وفي خلال ساعات تم إضافة 420 ميغاوات للشبكة الكهربائية الشرقية»، مطالبا بضرورة الترشيد في استهلاك التيار الكهربائي للحفاظ على الشبكة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مقتل عنصر من الحرس الوطني التونسي في «اعتداء إرهابي» في سوسة
عربى
دبلوماسي ليبي لـ«بوابة الوسط»: وفدا الحوار وصلا المغرب ويبحثان غدا «المناصب ...
ليبيا
كامالا هاريس: حديث ترامب عن لقاح محتمل لـ«كوفيد-19» لا يعتد به
دولى
لبنان: أجهزة استشعار ترصد وجود نبض وأنفاس وسط أنقاض مبنى منهار في بيروت
عربى
«يونيسف»: سنقود عمليات شراء وتوريد لقاحات «كوفيد-19» لضمان حصول جميع البلدان ...
دولى
«مالية الوفاق» توقف 17 ألف راتب بينها 6915 حالة لمتوفين
ليبيا
منظمة الصحة العالمية لن تعتمد أي لقاح إن لم يكن «فعالا وآمنا»
دولى
«فرانس برس»: ميسي يعلن موقفه النهائي من البقاء في برشلونة
رياضة عالمية
برلسكوني يدخل المستشفى بعد إصابته بـ«كورونا»
دولى
280 ألف دولار تعيد أنيس سلتو مجددا للدوري المصري
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: الأزمة الليبية تطرق أبواب جنيف مرة أخرى
ليبيا
العدد 250 من جريدة «الوسط»: العالم يتعجل جلوس الليبيين إلى مائدة التفاوض بعد ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«مالية الوفاق» توقف 17 ألف راتب بينها 6915 حالة لمتوفين