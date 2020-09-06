«يونيسف» تعقم 39 مدرسة ليبية للوقاية من «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 06 سبتمبر 2020, 12:33 مساء
من عمليات تعقيم المدارس التي تنفذها «يونيسف». (الصفحة الرسمية لـ«يونيسف» في ليبيا)

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» الانتهاء من تعقيم 39 مدرسة ليبية لحماية الطلاب والكادر التعليمي من فيروس «كورونا».

ونوهت، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بانتهاء المرحلة الأولى من البرنامج أخيرًا في مدارس ببلديات ظاهر- الجبل ونالوت والحرابة وجاد ويفرن والرحبات والمشاشية والشقيقة والقلعة.

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ومن المقرر أن تستهدف المرحلة الثانية 163 مدرسة أخرى في غرب البلاد، التي تأتي بالشراكة مع وزارة التعليم التابعة لحكومة الوفاق وبالتعاون مع أوبال للتعقيم والتطهير. وعبرت «يونيسف» عن شكرها لحكومة اليابان على دعمها المستمر في مكافحة جائحة فيروس «كورونا» في ليبيا.

وفي 31 أغسطس الماضي، عاد طلاب الشهادة الثانوية العامة إلى مدارسهم في أول أيام استئناف الدراسة التي توقفت لأشهر بسبب فيروس «كورونا المستجد».

من عمليات تعقيم المدارس التي تنفذها «يونيسف». (الصفحة الرسمية لـ«يونيسف» في ليبيا)
من عمليات تعقيم المدارس التي تنفذها «يونيسف». (الصفحة الرسمية لـ«يونيسف» في ليبيا)
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