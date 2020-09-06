طرابلس الأعلى في الإصابات ومصراتة في الشفاء.. آخر تطورات خارطة الإصابة بـ«كورونا»

قسم العزل بمستشفى جالو العام، 28 مايو 2020. (إدارة الخدمات الصحية جالو)

بقيت طرابلس في صدارة أرقام الإصابات بفيروس «كورونا المستجد» بواقع 313 حالة جديدة، فيما كانت أعلى أرقام الشفاء من الوباء في مصراتة بواقع 44 حالة، وفق آخر تحديث للنشرة الوبائية الصادرة عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وأعلن، المركز اليوم الأحد، اكتشاف 655 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، فيما توفيت 13 حالة متأثرة بالإصابة بالوباء. وأشار وفق آخر تحديث لنشرته الوبائية، إلى أن الحالات الجديدة من بينها 415 حالة جديدة و240 حالة مخالطة، منوهًا بتسجيل 56 حالة شفاء.

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي:

طرابلس

223 حالة جديدة.

90 حالة مخالطة.

غريان

حالتان جديدتان.

الخمس

حالة واحدة مخالطة.

49 حالة جديدة.

القواليش

حالتان جديدتان.

باطن الجبل

11 حالة جديدة.

17 حالة مخالطة.

يفرن

حالة واحدة مخالطة.

سواني بني آدم

ست حالات مخالطة.

حالة واحدة جديدة.

الماية

حالة واحدة مخالطة.

الرجبان

حالة واحدة مخالطة.

حالة واحدة جديدة.

ترهونة

حالة واحدة جديدة.

القره بوللي

خمس حالات جديدة.

خالتان مخالطتان.

قصر الأخيار

سبع حالات جديدة.

الرحيبات

حالة واحدة جديدة.

الجفرة

أربع حالات جديدة.

ثلاث حالات مخالطة.

جنزور

سبع حالات جديدة.

ست حالات مخالطة.

النواحي الأربعة

حالتان جديدتان.

ثلاث حالات مخالطة.

صبراتة

حالتان جديدتان.

القلعة

حالتان جديدتان.

وادي زمزم وبونجيم

حالتان مخالطتان.

مسلاتة

تسع حالات جديدة.

زليتن

14 حالة جديدة.

22 حالة مخالطة.

مصراتة

41 حالة مخالطة.

العواتة

عشر حالات مخالطة.

ست حالات جديدة.

كاباو

تسع حالات مخالطة.

بني وليد

تسع حالات جديدة.

صرمان

حالة واحدة مخالطة.

الزاوية المركز

15 حالة مخالطة.

ثماني حالات جديدة.

الزاوية الغرب

حالتان جديدتان.

الزاوية الجنوب

ثلاث حالات مخالطة.

سبها

حالتان مخالطتان.

سبع حالات جديدة.

الشاطئ

حالتان جديدتان.

أجدابيا

ثلاث حالات مخالطة.

21 حالة جديدة.

طبرق

حالة واحدة مخالطة.

ثلاث حالات جديدة.

الواحات

14 حالة جديدة.

56 حالة شفاء

أربع حالات في الرجبان.

حالتان في الخمس.

ثلاث حالات في أجدابيا.

44 حالة في مصراتة.

حالتان في ترهونة.

حالة واحدة في سبها.

13 حالة وفاة.

حالتان في بني وليد

حالة في قصر الأخيار.

ثلاث حالات في أجدابيا.

حالة في الزاوية المركز.

حالة في غريان.

حالتان في الأصابعة.

حالة في باطن الجبل.

حالة في صرمان.

حالة في العجيلات.

إجمالي الإصابات: 17749.

الحالات النشطة: 15383.

المتعافون: 2081.

الوفيات: 285.