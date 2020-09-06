«تعليم الوفاق» تلزم مؤسسات التعليم الطبي بنيل اعتماد «الوطني للجودة»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 06 سبتمبر 2020, 10:39 صباحا
عضو المجلس الرئاسي ووزير التعليم المكلف د.محمد عماري زايد. (أرشيفية: الإنترنت)

قرر عضو المجلس الرئاسي ووزير التعليم المكلف د.محمد عماري زايد، اليوم الأحد، إلزام مؤسسات وبرامج التعليم الطبي «الحكومية والخاصة والأجنبية» التقدم للحصول على الاعتماد من المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية في زمن أقصاه نهاية 2022.

وحسب بنود القرار رقم 420 لسنة 2020، الذي نشرته الصفحة الرسمية للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فقد تقرر تشكيل فريق عمل برئاسة د.توفيق عجال، يتولى إعداد دليل المعايير الوطنية للتعليم الطبي، كما يتواصل الفريق مع الجامعات الليبية بخصوص الدليل، ومع الاتحاد العالمي للتعليم الطبي لغرض الاعتراف بالمركز واعتماد دليل المعايير.

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وقال مدير عام المركز الوطني لضمان جودة المؤسسات التعليمية والتدريبية د.محمد العتوق: «يأتي هذا القرار من أجل أن تستوفي مؤسسات التعليم الطبي كل متطلبات الجودة، بما يُؤهلها لتنفيذ السياسات والخطوات الخاصة بالاعتماد»، مشيرا إلى أحقيتها في التقدم بطلب للحصول على الاعتماد المؤسسي والبرامجي من المركز الوطني لضمان جودة المؤسسات التعليمية والتدريبية، بعد تحقيقها وتنفيذها كل شروط الاعتماد المؤسسي والبرامجي.

وحسب الوزارة، فإن الدليل يحقق الاعتراف بمخرجات التعليم الطبي من قبل الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بتطوير التعليم الطبي كمؤسسة، فضلا عن النهوض بالتعليم الطبي والبحوث الدولية الطبية، والاتحاد الدولي للتعليم الطبي، وأن يتم إدراج كليات الطب الليبية بالدليل العالمي لكليات الطب.

يشار إلى أن الاتحاد العالمي للتعليم الطبي «WFME» ومنظمة الصحة العالمية لن يعترفا بمخرجات الكليات الطبية إلا بعد حصول المؤسسة التعليمية «الكلية، المعهد» على الاعتماد من المركز الوطني لضمان جودة المؤسسات التعليمية والتدريبية بحلول العام 2024.

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