«الطبية الاستشارية» بالواحات: 84 إصابة بـ«كورونا» خلال أسبوعين.. بينها 66 حالة في جالو

اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة «كورونا» بالواحات تتلقى 251 عينة خلال أسبوعين، 5 أغسطس 2020. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا» ـ الواحات، أمس السبت، أنه خلال أسبوعين من تسجيل أول حالة تلقت اللجنة 251 عينة، ثبت منها إيجابية 84 حالة، بينها ثلاث حالات موجبة لأجانب.

وقالت اللجنة في بيان على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن حالات الإصابة بـ«كورونا» توزعت إلى 66 حالة من مدينة جالو، وعشر حالات من مدينة أوجلة، وسبع حالات من مدينة إجخرة، وحالة واحدة من الحقول النفطية.

وبالنسبة للوفيات، أشار بيان اللجنة إلى أربع حالات وفاة في مركز العزل، اثنتان من جالو، وواحدة من إجخرة، وحالة وفاة واحدة لأجنبي.

وذكرت اللجنة أن 55 عينة جرى سحبها أمس السبت، وهي ما زالت تحت الإجراء في مختبر مركز بنغازي الطبي. يذكر أن نتائج تحاليل 65 عينة أرسلت، الخميس، إلى المختبر نفسه، وأظهرت وجود 14 حالة إيجابية، 12 حالة منها في مدينة جالو، واثنتان من مدينة أوجلة.