تجهيز «مركز العزل بمستشفى العيون» بخزان أكسجين طبي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 06 سبتمبر 2020, 01:40 صباحا
شعار وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني (الإنترنت).

جهّزت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، الجمعة، «مركز العزل بمستشفى العيون» بخزان أكسجين طبي سعة ستة آلاف لتر.

وبحسب بيان لوزارة الصحة السبت، جرى تركيب منظومة تبخير وضخ بالمركز، كما تم شحن الخزان بالأكسجين وتشغيله علي المنظومة بنجاح .

ودعمت وزارة الصحة، في وقت سابق «مستشفى العيون» بطرابلس بمصنع أكسجين طبي، يتيح تزويد المستشفى ومركز العزل بالأكسجين مباشرة أو عبر استخدام الاسطوانات.

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كما سلمت وزارة الصحة مستشفى «طرابلس المركزي» مصنع أكسجين طبي ألماني الصنع، يعمل بقدرة 33 متر مكعب لكل ساعة ومزود بمحطة تعبئة بسعة 4 اسطوانات مثبتة داخل حاوية بحجم 40 قدما.

كما أرسلت الوزارة مصنع أكسجين طبي إلى «إدارة الخدمات الصحية بمنطقة الشورى الإدارية -الكفرة»، يعمل بقدرة 18 مترا مكعبا لكل ساعة ومزود بمحطة تعبئة بسعة 4 اسطوانات، لتزويد «مركز العزل» لعلاج مصابي فيروس كورونا باحتياجاته من الأكسجين، وهو أول مصنع أكسجين طبي يتم تشغيله لتغذية المرافق الصحية الواقعة بالجنوب الشرقي من ليبيا.

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