«صحة الوفاق» تعلن الانتهاء من مد شبكة أكسجين طبي بـ«مركز عزل سوق الخميس»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 05 سبتمبر 2020, 11:02 مساء
تجهيز «مركز عزل سوق الخميس» الواقع بمدينة الخمس بشبكة أكسجين طبي, 5 سبتمبر 2020. (صحة الوفاق)

استكملت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، اليوم السبت، تجهيز «مركز عزل سوق الخميس» الواقع بمدينة الخمس بشبكة أكسجين طبي.

وبحسب بيان لوزارة الصحة اليوم، جرى مدّ الشبكة على كامل المركز وتوصيلها لعدد خمسة وعشرين سريرًا مع تركيب أجهزة الضخ.

كما تم الانتهاء من تركيب ومد شبكة الهواء وتركيب خزان للأكسجين سعة 3000 لتر، وتوصيله بالشبكة مع منظومة تبخير وضخ، وشحن الخزان بالأكسجين ظهر اليوم، وجرى تشغيله على المنظومة بنجاح.

وأكدت الوزارة دعمها مراكز علاج مصابي فيروس «كورونا»، لكنها تواجه قائمة متزايدة من التحديات والعقبات التي تقف حائلاً دون تلبية احتياجات المراكز، إذ يتطلب توليد الأكسجين توفير مولدات كهرباء ذات جهد عالي في ظل انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة وانهيار الشبكة الكهربائية باستمرار.

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