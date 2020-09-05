بالصور: بلدية بنغازي تشرع في أعمال إعادة تدوير الإطارات التالفة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 05 سبتمبر 2020, 07:32 مساء
جانب من أعمال إعادة تدوير الإطارات التالفة في بنغازي، 5 سبتمبر 2020. (بلدية بنغازي)

شرعت بلدية بنغازي، اليوم السبت، في جمع الإطارات التالفة المنتشرة في مختلف أنحاء البلدية بهدف العمل على إعادة تدويرها، كما نسقت مع شركة «البحر المتوسط» التابعة لصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي بالخصوص.

وقالت البلدية، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن إعادة تدوير الإطارات التالفة تحقق الأهداف المرجوة المتمثلة في تحويل هذه المخلفات إلى قيمة مضافة إلى الاقتصاد الوطني، والحفاظ على البيئة، وإدارة المخلفات الصلبة بالصورة المثلى.

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وقال عضو المجلس التسييري مسؤول ملف البيئة ببلدية بنغازي، المهندس أحمد فرج الطيرة، خلال زيارته مصنع تدوير الإطارات الذي تقوم الشركة بتركيبه، إن تجارب التشغيل لخط إعادة التدوير قد بدأت، وإن المرحلة الثانية تستهدف إعادة تدوير البلاستك.

جانب من أعمال إعادة تدوير الإطارات التالفة في بنغازي، 5 سبتمبر 2020. (بلدية بنغازي)
جانب من أعمال إعادة تدوير الإطارات التالفة في بنغازي، 5 سبتمبر 2020. (بلدية بنغازي)
جانب من أعمال إعادة تدوير الإطارات التالفة في بنغازي، 5 سبتمبر 2020. (بلدية بنغازي)
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