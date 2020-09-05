تسجيل 25 إصابة جديدة و3 حالات شفاء من «كورونا» في زليتن

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 05 سبتمبر 2020, 05:30 مساء
صورة جوية لمدينة زليتن، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت لجنة إدارة أزمة جائحة «كورونا» ببلدية زليتن، اليوم السبت، تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى ثلاث حالات شفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت اللجنة في إيجازها اليومي عن الوضع الوبائي، المنشور عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» إنها تسلمت، الجمعة، نتائج 137 عينة للكشف عن فيروس «كورونا المستجد» من المختبر المرجعي زليتن.

اقرأ أيضًا: 30 إصابة جديدة بـ«كورونا» في زليتن والحصيلة ترتفع إلى 1130

وأظهرت النتائج سلبية 100 عينة، بينها 54 لمخالطين و33 حالة اشتباه، إضافة إلى 13 حالة متابعة للشفاء، فيما تبين إيجابية 25 عينة، بينها عشر حالات لمخالطين.

وبهذا الإعلان، ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا» في زليتن إلى 1155 حالة، بينها 970 حالة نشطة، و148 حالة شفاء، فيما توفي 24 شخصًا جراء الإصابة بالفيروس، الذي بدأ الظهور في ليبيا مارس الماضي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لبنان: أجهزة استشعار ترصد وجود نبض وأنفاس وسط أنقاض مبنى منهار في بيروت
عربى
«يونيسف»: سنقود عمليات شراء وتوريد لقاحات «كوفيد-19» لضمان حصول جميع البلدان ...
دولى
منظمة الصحة العالمية لن تعتمد أي لقاح إن لم يكن «فعالا وآمنا»
دولى
«فرانس برس»: ميسي يعلن موقفه النهائي من البقاء في برشلونة
رياضة عالمية
مجلة «ذي أتلانتيك»: ترامب وصف جنودا أميركيين قُتلوا بـ«الفاشلين والحمقى».. ...
دولى
برلسكوني يدخل المستشفى بعد إصابته بـ«كورونا»
دولى
280 ألف دولار تعيد أنيس سلتو مجددا للدوري المصري
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: الأزمة الليبية تطرق أبواب جنيف مرة أخرى
ليبيا
العدد 250 من جريدة «الوسط»: العالم يتعجل جلوس الليبيين إلى مائدة التفاوض بعد ...
ليبيا
فيديو.. باشاغا يعلن تفاصيل تحقيق «الرئاسي» معه في مقطع مصور من دقيقتين
ليبيا
بوريل: الحرب ستستمر في ليبيا إذا تواصل تدفق الأسلحة والمرتزقة
ليبيا
«فرانس برس»: بعد أشهر من حملة باهتة بايدن يسلك طريق ترامب
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

السعر مقابل التواصل.. مشكلة الكمامات الشفافة