تسجيل 25 إصابة جديدة و3 حالات شفاء من «كورونا» في زليتن

صورة جوية لمدينة زليتن، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت لجنة إدارة أزمة جائحة «كورونا» ببلدية زليتن، اليوم السبت، تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى ثلاث حالات شفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت اللجنة في إيجازها اليومي عن الوضع الوبائي، المنشور عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» إنها تسلمت، الجمعة، نتائج 137 عينة للكشف عن فيروس «كورونا المستجد» من المختبر المرجعي زليتن.

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وأظهرت النتائج سلبية 100 عينة، بينها 54 لمخالطين و33 حالة اشتباه، إضافة إلى 13 حالة متابعة للشفاء، فيما تبين إيجابية 25 عينة، بينها عشر حالات لمخالطين.

وبهذا الإعلان، ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا» في زليتن إلى 1155 حالة، بينها 970 حالة نشطة، و148 حالة شفاء، فيما توفي 24 شخصًا جراء الإصابة بالفيروس، الذي بدأ الظهور في ليبيا مارس الماضي.