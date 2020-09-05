توزيع الإصابات وحالات الشفاء الجديدة بفيروس كورونا في ليبيا.. النصيب الأكبر للعاصمة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 05 سبتمبر 2020, 12:45 مساء
قسم العزل بمستشفى جالو العام، 28 مايو 2020. (إدارة الخدمات الصحية جالو)

بـ 448 حالة إصابة جديدة احتلت طرابلس صدارة المدن الأكثر تأثرا بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع وعشرين الأخيرة، حسبما ذكر المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم السبت.

وأعلن المركز تسجيل 649 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا في عموم البلاد، ووفاة عشر حالات، وجاءت النسبة الأكبر من المصابين الجدد من نصيب العاصمة بـ 410 حالة إيجابية جديدة (غير مخالطة)، و38 حالة مخالطة؛ وذلك من بين 1135 عينة تخص طرابلس وحدها. 

وأكد المركز شفاء 115 حالة مصابة بالفيروس، موضحا أن استلم 3382  عينة من  من المختبرات أمس الجمعة، جاءت نتيجة 2733 سلبية، و649 إيجابية، منها 514 حالة جديدة، و135 حالة مخالطة.

حالات الشفاء الـ  115  سجلت في عدد من المناطق، بواقع 81 في طرابلس و15 في مصراتة، واثنتان في الرياينة، و ثلاثة في الأبرق وحالة في القيقب، وثلاث في زليتن، وسبع في الكفرة، وواحدة في غريان، واثنتان في الخمس. 

أما حالات الوفاة العشر، فسجلت واحدة في بني وليد، وثلاث في الخمس واثنتان في اجدابيا، وواحدة في الكفرة ومثلها في غريان واثنتان في طرابلس. 

وبذلك، يصل إجمالي عدد الحالات المصابة منذ دخول الفيروس البلاد 17 ألفًا و94 حالة، لا يزال 14 ألفًا و797 حالة منها نشطة، فيما تماثل ألفان و25 حالة للشفاء، وتوفي 272 حالة. 

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات المصابة مفصلة بحسب المدن على النحو الآتي:

طرابلس
-  410 حالة جديدة.

-  38 حالة مخالطة

 غريان 
-  1 مخالطة

 الزنتان 
4 مخالطة

 2 جديدة

 الخمس 
20 جديدة

 القواليش 

 2 جديدة

 2 مخالطة

 الشقيقة 

 5 مخالطة

- فسانو 

 1 مخالطة

- سواني بني آدم 

 1 جديدة

 - الماية 

 12 مخالطة

 - الرجبان 

 3 جديدة

 1 مخالطة

 الأصابعة:

 2 جديدة

 4 مخالطة

 - درج 

 3 جديدة

 4 مخالطة

 - رقدالين 

-  1 جديدة

- الرحيبات 

 2 جديدة

 - الجفرة 

-  11 جديدة

 - جنزور

 11 جديدة

 21 مخالطة

- النواحي الأربعة 

 2 جديدة

- زوارة

 4 جديدة

- أوباري

 1 جديدة

-  وادي زمزم و بونجيم

 4 مخالطة

- مسلاتة

 2 جديدة

- زليتن

 15 جديدة

 10 مخالطة

- مصراتة

 14 مخالطة

- الكفرة

 1 جديدة

 6 مخالطة

- اجدابيا

 8 مخالطة

 21 جديدة

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