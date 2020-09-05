649 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في ليبيا ووفاة عشر حالات

إجراء تحليل عينة للكشف عن فيروس «كورونا» في مختبر بسبها. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم السبت، تسجيل 649 حالة جديدة مصابة بفيروس «كورونا المستجد»، ووفاة عشر حالات.

وأكد المركز تسجيل 115 حالة شفاء جديدة لمصابين بالفيروس، موضحًا أنه تسلم 3382 عينة من عدد من المختبرات أمس الجمعة، جاءت نتيجة 2733 سلبية، و649 إيجابية، منها 514 حالة جديدة، و135 حالة مخالطة.

وبذلك يصل إجمالي عدد الحالات المصابة منذ دخول الفيروس البلاد 17 ألفًا و94 حالة، لا يزال 14 ألفًا و797 حالة منها نشطة، فيما تماثل ألفان و25 حالة للشفاء، وتوفي 272 حالة.

وأوضح المركز أن العينات التي استلمها موزعة علي النحو التالي:

- المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 1135 عينة.

- مختبر المركز المرجعي زليتن 117 عينة.

- مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 1520 عينة.

- مختبر فرع المركز الوطني مصراتة 127 عينة.

- مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان 35 عينة.

- مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية 400 عينة.

- مختبر فرع المركز الكفرة 8 عينات.

- مختبر فرع المركز اجدابيا 38 عينة..

- مختبر فرع المركز زوارة عينتان.