تقرير أممي: تدمير 130 بئرا من «النهر الصناعي» خلال عامين

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 05 سبتمبر 2020, 11:42 صباحا
موظفون يحفرون بئرا في نالوت. (الإنترنت)

أظهر تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن الحالة الليبية أن العدد الكلي للآبار المدمرة من مشروع «النهر الصناعي» خلال العامين الماضيين وصل إلى 130 بئرًا، بعد تدمير 16 بئرًا في 25 مايو الماضي.

ورصد التقرير، الصادر في 25 أغسطس الماضي، ازدياد حدة أعمال التدمير، وأرجعها إلى محاولات «الجماعات المحلية» المتكررة في الجنوب الليبي ووقف تدفق مياه النهر، بهدف الحصول على «تنازلات من سلطات طرابلس»، مما يهدد «سبل عيش ملايين الناس »، ويلحق الضرر بالبنية التحتية المائية الوطنية.

وأشار إلى مواصلة البعثة الأممية تنفيذ مشاريع تحفيز المجتمعات المحلية في الجنوب على حماية البنية التحتية الحيوية وتحسين كفاءة استعمال المياه.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

منظمة الصحة العالمية لن تعتمد أي لقاح إن لم يكن «فعالا وآمنا»
دولى
«فرانس برس»: ميسي يعلن موقفه النهائي من البقاء في برشلونة
رياضة عالمية
مجلة «ذي أتلانتيك»: ترامب وصف جنودا أميركيين قُتلوا بـ«الفاشلين والحمقى».. ...
دولى
برلسكوني يدخل المستشفى بعد إصابته بـ«كورونا»
دولى
280 ألف دولار تعيد أنيس سلتو مجددا للدوري المصري
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: الأزمة الليبية تطرق أبواب جنيف مرة أخرى
ليبيا
العدد 250 من جريدة «الوسط»: العالم يتعجل جلوس الليبيين إلى مائدة التفاوض بعد ...
ليبيا
فيديو.. باشاغا يعلن تفاصيل تحقيق «الرئاسي» معه في مقطع مصور من دقيقتين
ليبيا
بوريل: الحرب ستستمر في ليبيا إذا تواصل تدفق الأسلحة والمرتزقة
ليبيا
«فرانس برس»: بعد أشهر من حملة باهتة بايدن يسلك طريق ترامب
دولى
«رويترز»: تقرير أممي يكشف تعزيز روسيا دعمها اللوجستي لـ«فاغنر» في ليبيا
ليبيا
إصابة برلسكوني بفيروس «كورونا»
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هكذا تتغلب على ضعف عضلاتك مع تقدم العمر