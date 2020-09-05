المغربي ينفي وقوع اشتباكات داخل المنشآت النفطية

آمر حرس المنشآت النفطية التابع للقيادة العامة، اللواء ناجي المغربي، (الإنترنت)

نفى آمر حرس المنشآت النفطية التابعة لقوات القيادة العامة، اللواء ناجي المغربي، وقوع اشتباكات أو إطلاق نار داخل المنشآت، قائلاً إن ما يتردد بالخصوص «إدعاءات عارية عن الصحة».

وأضاف أن تلك الأنباء تأتي «في سياق محاولات المؤسسة (الوطنية للنفط) خلق أكاذيب على وجود قوى أجنبية أو قلاقل، والأمن والهدوء والأمان يسود كافة المرافئ»، حسبما ذكرت صفحة «المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة»، مساء الجمعة.

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كانت المؤسسة الوطنية للنفط قالت في بيان، مساء أمس، إنها «تدين النشاط العسكري غير المسؤول والخطير في ميناء رأس لانوف»، داعية إلى «الإنهاء الفوري وغير المشروط للوجود العسكري في جميع المنشآت النفطية بعد قيام أفراد عسكريين باستعمال الذخيرة الحية في رأس لانوف».

وأوضحت أنه كان من المقرر أن تدخل سفينة، محمد باي، المسجلة في جزر القمر إلى الجزء التجاري من ميناء رأس لانوف في تمام الحادية عشرة صباح أمس الجمعة لتحميل الخردة، «إلا أن مجموعة من المسلحين التابعين لحرس المنشآت النفطية، من بينهم مرتزقة أجانب، أجبروا السفينة على دخول الميناء عند الساعة الثانية من هذا الصباح، حيث قاموا بترهيب طاقم السفينة من خلال إطلاق أعيرة من الذخيرة الحية وقذائف آر بي جي في منطقة توجد فيها مخازن من المواد الخطيرة وسريعة الاشتعال»، وفق البيان.