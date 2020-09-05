إظلام تام في المنطقة الوسطى بعد إرجاع «مجموعة» الأحمال بالقوة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 05 سبتمبر 2020, 12:39 صباحا
أعمدة كهرباء. (أرشيفية: شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، السبت، حدوث إظلام تام في المنطقة الوسطى، جراء إرجاع الأحمال بالقوة من قبل «مجموعة أجبرت الغرفة المسؤولة في المنطقة الوسطى» على ذلك.

وقالت الشركة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» إن ترجيع الأحمال بالقوة تسبب في خروج جميع وحدات التوليد العاملة بمحطات مصراته المزدوجة والخمس الغازية والخمس البخارية وحدوث إظلام تام في المنطقة الوسطى.

مساء الخميس، أعلنت شركة الكهرباء حدوث إظلام تام في المنطقتين الوسطى والجنوبية، من دون توضيح الأسباب. وذلك قبل أن تعود وتعلن فجر الجمعة إعادة تشغيل وحدتي التوليد الرابعة والثالثة بمحطة أوباري، والغازية الأولى بمحطة مصراتة، والغازية الأولى بمحطة الخمس.

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