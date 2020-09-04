2666 حالة حصيلة إصابات «كورونا» بمصراتة

عامل صحي يعرض أنابيب تحتوي على عينات للكشف عن فيروس «كورونا»، 20 يوليو 2020. (أ ف ب)

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» ببلدية مصراتة، الجمعة، تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، ما يرفع الحصيلة الإجمالية لإصابات الفيروس في البلدية إلى 2666 حالة.

وقالت اللجنة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن من بين الإصابات المؤكدة، هناك 2133 حالة نشطة، و478 حالة شفاء، فيما سجلت البلدية وفاة 55 شخصًا منذ بدأ انتشار الفيروس في ليبيا مارس الماضي.

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ومساء الخميس، أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» ببلدية مصراتة، شفاء 35 حالة إصابة بفيروس «كورونا المستجد».

وسجلت ليبيا، الجمعة، أكبر حصيلة يومية لإصابات «كورونا»، بعدما أحصى المركز الوطني لمكافحة الأمراض، 672 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.