حالة وفاة و5 إصابات جديدة بـ«كورونا» بمنطقة «درنة-أم الرزم»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 04 سبتمبر 2020, 09:46 مساء
مركز العزل الصحي في سبها. (بوابة الوسط)

أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية للمنطقة الجغرافية «درنة أم الرزم»، اليوم الجمعة، تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد» إضافة إلى حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وذلك حسب نتائج تحليل الكشف عن الفيروس لـ21 عينة.
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وتوزعت الإصابات جديدة بواقع ثلاث في مدينة درنة واثنتين في أم الرزم، وتتراوح أعمار المصابين بين 30 عامًا و72 عامًا، حسب بيان منشور على صفحة اللجنة الاستشارية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وبهذا الإعلان، ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا» في المنطقة إلى 60 حالة، بينها 16 حالة نشطة، و30 حالة شفاء.

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