إصابة 5 عناصر طبية بالمرج بفيروس «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 04 سبتمبر 2020, 08:32 مساء
قسم العزل بمستشفى جالو العام، 28 مايو 2020. (إدارة الخدمات الصحية جالو)

أعلنت إدارة الإعلام بوزارة الصحة بالحكومة الموقتة، الجمعة، تأكيد إصابة خمسة من العناصر الطبية بمركز العزل الطبي المرج بفيروس «كورونا المستجد».

والمصابون هم «الدكتور عماد بوشكم، الدكتور أحمد الفقيه، الدكتور محمد الحوتة، الدكتور خالد بوعجيلة، الممرض، سعد امراجح»، وذلك حسب بيان منشور على صفحة إدارة الإعلام بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأشار البيان إلى أن العناصر الطبية الخمسة جميعهم بحالة صحية جيدة ويخضعون للحجر المنزلي.

وشهدت الفترة الأخيرة إصابة عديد العناصر الطبية في ليبيا بفيروس «كورونا»، حيث أعلنت اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء «كورونا» ببلدية الكفرة خلال اليومين الماضيين إصابة ستة من المديرين للمرافق الصحية.

وخلال النصف الأول من شهر أغسطس الماضي، ثبتت إصابة ثمانية من العاملين الصحيين، على الأقل، بمرض «كوفيد-19» في جنوب ليبيا، حسب تقرير لمنظمة الصحة العالمية.

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