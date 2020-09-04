مراقبة تعليم تاجوراء تنفي تسجيل إصابات بـ«كورونا» في مدارسها

مدرسة القلعة للتعليم الأساسي بتاجوراء. (أرشيفية: الإنترنت)

نفت مراقبة تعليم بلدية تاجوراء، اليوم الجمعة، صحة ما تم تداوله من أنباء متعلقة بتسجيل حالات إصابة بفيروس «كورونا المستجد» داخل مدارس المراقبة.

وأكدت المراقبة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» أن هذه الأنباء غير صحيحة، مشيرة إلى سير العملية الدراسية بجميع مدارسها بشكل «جيد ووممتاز»، وفق الإجراءات والتدابير الوقائية المتفق عليها.

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وأعلنت وزارة التعليم بحكومة الوفاق استئناف الدراسة بشكل تدريجي هذا الأسبوع. والأربعاء الماضي، أجرى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ، فائز السراج، جولة تفقدية لعدد من المدارس الثانوية لمتابعة استئناف الدراسة لاستكمال العام الدراسي في ظل جائحة «كورونا».

وشملت جولة السراج التي رافقه فيها كل من وزير التعليم المكلف، محمد عماري زايد، ووكيل الوزارة ومراقبي التعليم، ثانوية بشير الأسطى، وثانوية سوق الجمعة، وثانوية ابن الهيثم ببلدية طرابلس المركز.