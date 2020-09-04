مراقبة تعليم تاجوراء تنفي تسجيل إصابات بـ«كورونا» في مدارسها

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 04 سبتمبر 2020, 08:12 مساء
مدرسة القلعة للتعليم الأساسي بتاجوراء. (أرشيفية: الإنترنت)

نفت مراقبة تعليم بلدية تاجوراء، اليوم الجمعة، صحة ما تم تداوله من أنباء متعلقة بتسجيل حالات إصابة بفيروس «كورونا المستجد» داخل مدارس المراقبة.

وأكدت المراقبة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» أن هذه الأنباء غير صحيحة، مشيرة إلى سير العملية الدراسية بجميع مدارسها بشكل «جيد ووممتاز»، وفق الإجراءات والتدابير الوقائية المتفق عليها.

اقرأ أيضا السراج يتفقد استئناف الدراسة في ظل جائحة «كورونا»

وأعلنت وزارة التعليم بحكومة الوفاق استئناف الدراسة بشكل تدريجي هذا الأسبوع. والأربعاء الماضي، أجرى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ، فائز السراج، جولة تفقدية لعدد من المدارس الثانوية لمتابعة استئناف الدراسة لاستكمال العام الدراسي في ظل جائحة «كورونا».

وشملت جولة السراج التي رافقه فيها كل من وزير التعليم المكلف، محمد عماري زايد، ووكيل الوزارة ومراقبي التعليم، ثانوية بشير الأسطى، وثانوية سوق الجمعة، وثانوية ابن الهيثم ببلدية طرابلس المركز.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مجلة «ذي أتلانتيك»: ترامب وصف جنودا أميركيين قُتلوا بـ«الفاشلين والحمقى».. ...
دولى
برلسكوني يدخل المستشفى بعد إصابته بـ«كورونا»
دولى
280 ألف دولار تعيد أنيس سلتو مجددا للدوري المصري
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: الأزمة الليبية تطرق أبواب جنيف مرة أخرى
ليبيا
العدد 250 من جريدة «الوسط»: العالم يتعجل جلوس الليبيين إلى مائدة التفاوض بعد ...
ليبيا
فيديو.. باشاغا يعلن تفاصيل تحقيق «الرئاسي» معه في مقطع مصور من دقيقتين
ليبيا
بوريل: الحرب ستستمر في ليبيا إذا تواصل تدفق الأسلحة والمرتزقة
ليبيا
«فرانس برس»: بعد أشهر من حملة باهتة بايدن يسلك طريق ترامب
دولى
«رويترز»: تقرير أممي يكشف تعزيز روسيا دعمها اللوجستي لـ«فاغنر» في ليبيا
ليبيا
إصابة برلسكوني بفيروس «كورونا»
دولى
السلطات الأميركية تطالب الولايات بالاستعداد لتوزيع لقاح لـ«كوفيد-19» قبل نوفمبر
دولى
سياسيون وأكاديميون ونشطاء يطالبون غوتيريس بالعمل على وقف التدخلات الأجنبية في ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الأعضاء الأكثر عرضة للسرطان