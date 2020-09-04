توزيع إصابات «كورونا» الجديدة.. طرابلس الأعلى ثم صرمان وبنغازي

إجراء تحليل عينة للكشف عن فيروس «كورونا» في مختبر بسبها، (أرشيفية: الإنترنت)

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 672 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، نسبة كبيرة منها في طرابلس بواقع 273 حالة.

وجاءت صرمان ثانيا بـ44 حالة، و41 حالة في بنغازي، و38 حالة في مصراتة، و31 حالة في الخمس، و30 حالة في كل من الكفرة وزليتن، و27 حالة في بني وليد، و24 حالة في جنزور، و15 حالة في الزاوية المركز، و14 حالة في النواحي الأربعة، و11 حالة في الواحات، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي الصادرة عن المركز، اليوم الخميس.

إضافة إلى عشر حالات في جادو، وتسع حالات في الشاطئ، وثماني حالات في طبرق، وسبع حالات في الجميل، وست حالات في الزنتان، وخمس حالات في كل من سرت والرحيبات ودرنة والجفارة ويفرن، وأربع حالات في كل من المرج وسبها وغريان، وثلاث حالات في زوارة، وحالتين في كل من العجيلات وترهونة، وحالة في كل من تراغن ودرج وتازربو والغريفة وقصر الأخيار وسواني بني آدم والزاوية الغرب.

وتماثل 54 مصابا للشفاء، موزعين بواقع 22 حالة في مصراتة، و12 حالة في سبها، وخمس حالات في طبرق، وأربع حالات في الزنتان، وثلاث حالات في صرمان، وحالتين في كل من سرت والأصابعة وزليتن، وحالة في كل من بني وليد والزاوية المركز، وتوفي ثمانية آخرون، موزعين بواقع أربع حالات في طبرق، وحالة في كل من صرمان ومصراتة وزليتن والكفرة.