«مكافحة الأمراض» يعلن تسجيل أكبر حصيلة يومية لإصابات «كورونا» في ليبيا

مركز العزل الصحي في سبها، (أرشيفية: بوابة الوسط)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 672 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وتماثل 54 مصابا للشفاء، بينما توفى ثمانية آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

وأجريت تحاليل لـ3812 عينة موزعة على النحو التالي: 1193 عينة بالمختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس، و1193 عينة في مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية، و400 عينة من مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية، و305 عينات بمختبر مركز بنغازي الطبي، و259 عينة في مختبر فرع المركز الوطني مصراتة.

إضافة إلى 117 عينة بمختبر المركز المرجعي زليتن، و92 عينة في مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان، و90 عينة من مختبر فرع المركز الزاوية، و67 عينة في مختبر فرع المركز سبها، و44 عينة بمختبر فرع المركز الكفرة، و40 عينة في مختبر المعهد القومي للأورام صبراتة، وتسع عينات من مختبر فرع المركز طبرق، وعينتين بمختبر فرع المركز تازربو، وعينة في مختبر فرع المركز غدامس.

وبذلك وصل إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 16 ألفا و445 حالة، منها 14 ألفا و273 نشطة، وألف و910 متعافين، إضافة إلى وفاة 262 آخرين، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.