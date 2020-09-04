عودة خدمات الاتصالات والإنترنت إلى سرت

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 04 سبتمبر 2020, 12:40 مساء
أحد أبراج الاتصالات الخلوية. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المجلس التسييري لبلدية سرت عودة خدمات الاتصالات والإنترنت إلى البلدية.

وقال المجلس إن جميع خدمات الاتصالات الهاتفية لشبكتي المدار الجديد وليبيانا عادت إلى سرت أمس الخميس، إضافة إلى خدمات الإنترنت لكل المشتركين، وذلك بعد انقطاع دام أياما، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وفي 17 أغسطس الماضي، انقطعت خدمة شبكة المدار الجديد عن سرت، حيث كشفت مصادر بالشركة، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن الانقطاع حدث بسبب أعطال فنية وكهربائية غرب مدينة أبو قرين.

وبعدها بيوم، توقفت خدمات الإنترنت «دي إس إل» و«واي ماكس»، وقال مصدر بشركة «ليبيا للتقنية والاتصالات» سرت، إن سبب الانقطاع هو خلل فني، دون تحديده مدة إصلاحه.

ورغم إجراء أعمال صيانة لشبكات الهواتف المحمولة، بهدف حل مشكلة التغطية في مطلع مايو الماضي، حسب تصريحات خاصة لمصادر محلية في حينه، إلا أن المشكلة لا تجد حلًّا، بل تتكرر بشكل شبه دوري خلال الأشهر القليلة الماضية، ومنها ما حدث مطلع شهر يونيو الماضي، حين انقطعت خدمات «الواي ماكس نت» والاتصالات الهاتفية لشبكتي «المدار» و«ليبيانا» في المدينة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

برلسكوني يدخل المستشفى بعد إصابته بـ«كورونا»
دولى
280 ألف دولار تعيد أنيس سلتو مجددا للدوري المصري
رياضة محلية
العدد 250 من جريدة «الوسط»: العالم يتعجل جلوس الليبيين إلى مائدة التفاوض بعد ...
ليبيا
فيديو.. باشاغا يعلن تفاصيل تحقيق «الرئاسي» معه في مقطع مصور من دقيقتين
ليبيا
بوريل: الحرب ستستمر في ليبيا إذا تواصل تدفق الأسلحة والمرتزقة
ليبيا
«فرانس برس»: بعد أشهر من حملة باهتة بايدن يسلك طريق ترامب
دولى
«رويترز»: تقرير أممي يكشف تعزيز روسيا دعمها اللوجستي لـ«فاغنر» في ليبيا
ليبيا
إصابة برلسكوني بفيروس «كورونا»
دولى
السلطات الأميركية تطالب الولايات بالاستعداد لتوزيع لقاح لـ«كوفيد-19» قبل نوفمبر
دولى
سياسيون وأكاديميون ونشطاء يطالبون غوتيريس بالعمل على وقف التدخلات الأجنبية في ...
ليبيا
«الرئاسي» يخصص ملياري دينار للبلديات
ليبيا
«أنقذوا الليبيين».. مؤسسة «الوسط» تطلق حملة مناشدة دولية للوقوف مع الشعب الليبي ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الأعضاء الأكثر عرضة للسرطان