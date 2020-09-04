تسرب في الخط الرئيسي لضخ النفط في حقل زلطن

موظفون في حقل زلطن للنفط. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز إجراء أعمال إصلاح لتسرب بالخط الرئيسي لضخ النفط الخام في حقل زلطن النفطي.

وأجرى رئيس مجلس إدارة الشركة، مسعود موسى، زيارة إلى الحقل أمس الخميس؛ لمتابعة أعمال الإصلاح، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

واطلع على أعمال الصيانة الفاصلة للإنتاج الأول في معملي الغاز والفرز في الحقل، كما افتتح مكتب مشغلي ضواغط الرفع بالغاز بعد إجراء الصيانة اللازمة له.

وشكلت الزيارة تفقد البئر «C166-6»، الذي تحاول الفرق الفنية بإدارة الحفر السيطرة على مشكلة الفوران به، حيث استمع إلى شرح واف من رئيس فريق العمل على الخطة المنفذة، وكذلك المعدات المطلوبة واشتراطات السلامة والعمل الآمن.

الزيارة شملت أيضا حقل المقيل، الذي تعرض منذ سنوات لحريق تسبب في خروجه عن الخدمة، حيث تابع الاستعدادات وخطة إدارة الإنتاج لإعادة العمل بالتعاون مع إدارة صيانة الحقول والإدارة الفنية.