«مكافحة الأمراض» يعلن وفاة طبيبة جراء «كورونا» وينعيها

مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الجمعة، وفاة أحد كوادره، الدكتورة أسماء أبودية، وعمتها زكية أبودية، بعد معاناتهما من فيروس «كورونا المستجد».

ونعت إدارة وموظفي المركز في منشور على صفحة المركز بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الفقيدتين وتقدموا بالعزاء لأسرتيهما.

ومساء الخميس، أعلنت اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء «كورونا» ببلدية الكفرة عن إصابة مديري مرافق صحية وطبيب يعمل بالخدمات الصحية بالمدينة بفيروس «كورونا المستجد».

وخلال النصف الأول من شهر أغسطس 2020 فقط ، ثبتت إصابة ثمانية من العاملين الصحيين، على الأقل، بمرض كوفيد-19 في جنوب ليبيا، حسب تقرير لمنظمة الصحة العالمية نبه إلى أن «تعطل النظام الصحي في ليبيا جراء سنوات من الصراع، زاد الوضع تعقيدًا».

وقدرت المنظمة الأممية نسبة مرافق الرعاية الصحية الأولية التي أغلقت نتيجة هذا الصراع بـ50%، مشيرة إلى أن مراكز الرعاية الصحية التي لا تزال مستمرة في تقديم خدماتها، تعمل فيها الطواقم الصحية لساعات طويلة لتقديم الرعاية الصحية لمرضى كوفيد-19 فضلًا عن باقي المرضى المراجعين.