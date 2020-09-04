النهر الصناعي: استمرار انقطاع المياه بعد الإطفاء التام بالمنطقتين الجنوبية والوسطى

أحد الخزانات في منظومة النهر الصناعي، (أرشيفية: الإنترنت).

أعلن جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة-سهل الجفارة، مساء الخميس، توقف أعمال تشغيل حقول الآبار وضخ المياه بعد تكرار حادثة الإطفاء التام بشبكة الكهرباء بالمنطقتين الجنوبية والوسطى، ما يعني استمرار انقطاع المياه إلى حين إعادة التيار.

وقال الجهاز عبر صفحته بموقه «فيسبوك» إن ذلك يأتي رغم الجهود المبذولة لإعادة شحن محطات الكهرباء الفرعية وإعادة تشغيل الآبار، ويتزامن مع قرب وصول المياه للمدن ومناطق الإستهلاك بعد حادثة الإطفاء التام الثلاثاء الماضي.

ونوه الجهاز بجهود الشركة العامة للكهرباء الهادفة إلى بناء شبكة الكهرباء والتنسيق مع غرفة التحكم بالمنظومة للعمل على إعادة الكهرباء للحقول في أسرع وقت ممكن.

يشار إلى إعلان الشركة العامة للكهرباء في وقت سابق، الخميس، حدوث إظلام تام في المنطقتين الوسطى والجنوبية، من دون توضيح الأسباب.